Atelier warm-up créatif : Merge

Je vous propose un atelier de type chauffe méninges pour démarrer vos sessions de créativité.

L’idée de l’exercice est de proposer aux participants d’imaginer quel serait l’usage résultant de la fusion de deux objets du quotidien.

Cet atelier, c’est Merge.

Objectifs : initier la créativité et retarder le jugement

L’atelier

Nombre de participants : 2 à 20

Durée : 10-15mn

Imprimez d’abord ces cartes et découpez les

Formez deux piles de cartes de quantité égales.

Joueur.se par joueur.se, piochez deux cartes en même temps et demandez aux participants d’imaginer l’usage de ces deux objets fusionnés

Ex : Ventilateur + tapis de course -> un tapis de courses qui fait qu’on ne transpire pas ou encore un tapis de course qui simule le fait d’être dehors…

Laissez environ 15s maximum pour laisser la personne répondre (les autres auront une folle envie de donner leur idée), à l’issue de ce temps, permettez aux autres de donner leurs idées mais pas avant. Il est important de laisser le temps au tour de la personne.

Passez ensuite à la personne suivante et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de carte ou que le jeu ai duré trop longtemps.

Atouts de l’atelier

Merge est un atelier court, dynamique et peu engageant (pas de mise en situation, pas de contact physique, une impro limitée).

Son objectif principal est de présenter à tout le groupe que toutes les solutions sont bonnes à prendre, en tout cas dans un premier temps et que chaque personne peut imaginer des choses différentes et toutes sont valables. C’est ce qu’on appelle retarder le jugement, il n’y pas, à ce stade, de meilleure réponse.

J’utilise aussi cet atelier pour passer un message fondamental pour moi : la non réponse est tout aussi valable. Durant l’atelier, il peut arriver qu’une personne n’arrive pas à identifier d’usage. Il faut laisse un peu de temps à cette personne mais ne jamais la pousser (“mais si tu vas trouver”, “allez une petite idée”…), si une personne est totalement à sec, je la remercie : “vous n’êtes pas obligé de savoir”.

Merge est un warm-up, il sert le travail collectif qui va suivre. Je veux que les participants démarrent la session de travail en se disant : je retarde mon jugement et je ne juge pas l’absence de participation (potentiellement, ce sera mon travail en tant que facilitateur si jamais je vois que le niveau de participation n’est pas lié à l’absence de créativité mais à l’absence de motivation, à de l’insécurité…)

Ce que j’observe aussi c’est qu’en acceptant la non réponse, en enlevant une pression que les participants se mettent déjà eux-même, certaines personnes ont plus de facilité à proposer quelque chose aux tours d’après.

La combinaison jeu court, warm-up créatif et droit à la non idée font de Merge l’un de mes jeux créatifs préférés.

PS : Un autre jeu très rapide dans le même genre consiste à demander au groupe tous les usages possible d’une vache (faire du lait, faire de la viande, tirer un truc…)